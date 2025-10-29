San Siro la Nord ritorna a cantare Ma addio ai vecchi simboli

Milano, 29 ottobre 2025 –  “Secondo anello verde Milano sarà lo striscione dietro cui tutti i gruppi storici della Nord si riconosceranno, mantenendo intatte e preservate quelle caratteristiche di autonomia e identità che da sempre li hanno contraddistinti”. Ieri un comunicato della Nord ha ufficializzato una decisione nell’aria da giorni: stasera gli ultrà interisti torneranno a cantare a San Siro per sostenere la squadra di Chivu impegnata nel match di campionato contro la Fiorentina. L’ala più calda del tifo organizzato rompe così il silenzio, sulla falsariga di quanto fatto dai “cugini” rossoneri della Sud un mese fa per Milan-Napoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

