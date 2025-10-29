Vedere gratis, magari in una super tribuna di San Siro, una partita di Inter o Milan è il sogno di qualunque tifoso. Poi ci sono quelli che non hanno (avuto?) bisogno di sognare perché, per status, la poltroncina era legalmente assicurata. Ora per i fortunati la pacchia potrebbe finire. La vendita dello stadio e il conseguente rogito azzerano l’assegnazione di biglietti omaggio, due per ogni match e concerto, anche ai politici eletti a Palazzo Marino. La concessione decadrà e saranno direttamente Milan e Inter a decidere se e quanti saranno gli omaggiati. Il “privilegio” era stato oggetto di discussioni in Consiglio comunale ma la proposta del M5S di lasciare due ticket gratis solo al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e agli assessori allo Sport e alla Cultura per esigenze di rappresentanza istituzionale venne bocciata dall’Aula con un plebiscito bulgaro da destra a sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Siro a pagamento per tutti