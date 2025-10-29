San Siro a Inter e Milan | il caso dei biglietti Zero omaggi a politici e associazioni

Milano – La cessione dello stadio di San Siro dal Comune a Milan e Inter potrebbe azzerare l’assegnazione di biglietti omaggio ai politici eletti a Palazzo Marino e alle associazioni che ne fanno richiesta tramite estrazione per le partite e i concerti al Meazza. Dopo la definizione ufficiale della vendita dell’attuale impianto – il sindaco Giuseppe Sala ieri ha detto “spero che entro venerdì venga fatto il rogito, ci stiamo lavorando con notaio e club” – l’attuale convenzione tra Comune e club decadrà e, a quanto risulta al Giorno, per ora non è stato definito nessun altro accordo sui ticket omaggio per politici e associazioni e su altri punti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro a Inter e Milan: il caso dei biglietti. Zero omaggi a politici e associazioni

