. San Narciso di Gerusalemme è una figura venerata nella tradizione cristiana, commemorato il 29 ottobre. Nato intorno al 96 d.C., è noto per essere stato il trentesimo vescovo di Gerusalemme, una posizione di grande importanza nella Chiesa primitiva. La sua vita è avvolta da racconti di miracoli e dedizione alla fede cristiana, qualità che lo hanno portato alla canonizzazione. La Vita e la Santità di Narciso. Narciso divenne vescovo in un periodo di grandi prove per i cristiani, ma la sua leadership fu caratterizzata da una saggezza e una spiritualità straordinarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Narciso di Gerusalemme: il Santo del 29 Ottobre