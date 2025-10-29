San Martino | stop temporaneo ai prelievi del laboratorio di analisi
Problemi all'ospedale San Martino. La direzione sanitaria ha informato che è stata momentaneamente interrotta, mercoledì mattina, l’attività legata ai prelievi del laboratorio di analisi. Il motivo, viene spiegato, è da imputare a "manovre inappropriate sul sistema da parte del fornitore Dedalus". 🔗 Leggi su Genovatoday.it
