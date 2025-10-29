San Martino a Vo' | tradizioni musica e sapori a Villa Sceriman
Il 9 novembre 2025 Villa Sceriman, a Vo’, apre le porte per “San Martino in Villa”, un evento che celebra le tradizioni e i sapori legati alla festività di San Martino.La giornata prenderà il via dalle ore 12 con il Pranzo dell’Oca, un menù completo che include antipasti, primo, secondo, dolce e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Anche quest'anno torna l'osteria delle tradizioni della Pro Loco di Santarcangelo assieme agli amici di Aceto Rosso! Durante la Fiera di San Martino, nei giorni e negli orari indicati in locandina, potrete gustare il nostro specialissimo menù della tradizione roma Vai su Facebook
San Martino a Vo': tradizioni, musica e sapori a Villa Sceriman - Il 9 novembre 2025 Villa Sceriman, a Vo’, apre le porte per “San Martino in Villa”, un evento che celebra le tradizioni e i sapori legati alla festività di San Martino. Come scrive padovaoggi.it
Fiera di San Martino, Chieri si prepara a cinque giorni di festa tra tradizione, sapori e identità - Presentata a Torino la 47esima edizione della manifestazione: agricoltura, cultura, gastronomia e innovazione al centro della rassegna dal 7 all’11 novembre ... Riporta giornalelavoce.it
San Martino celebra l'arrivo del vino nuovo - È il periodo dell’anno in cui le vigne si tingono di rosso e le cantine tornano a riempirsi di vita: in questo scenario prende il via Cantine Aperte a San Martino 2025, l’appuntamento che celebra il ... Si legge su nove.firenze.it