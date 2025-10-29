San Martino a Vo' | tradizioni musica e sapori a Villa Sceriman

Padovaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 novembre 2025 Villa Sceriman, a Vo’, apre le porte per “San Martino in Villa”, un evento che celebra le tradizioni e i sapori legati alla festività di San Martino.La giornata prenderà il via dalle ore 12 con il Pranzo dell’Oca, un menù completo che include antipasti, primo, secondo, dolce e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

