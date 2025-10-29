San Martino a Spadafora | itinerario tra prodotti tipici e tradizioni
Appuntamento sabato 8 novembre alle ore 19,30 per San Martino a Spadafora. In programma musica folk e artisti di strada, degustazione prodotti tipici, mercatini dell'artigianato.In caso di condizioni meteo avverse la manifestazione verrà rinviata a giorno 9 novembre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Parrocchia Ss. Giuseppe e Martino - Spadafora Vai su Facebook
Spadafora, dopo 5 anni riapre il viadotto per San Martino VIDEO - Il sindaco Pistone: "Un traguardo fondamentale, basta isolamento" SPADAFORA – Finalmente il viadotto per San Martino. Da tempostretto.it
Spadafora, dopo 5 anni riapre il viadotto per San Martino VIDEO - Dopo un’attesa durata cinque lunghi anni, è stato inaugurato e riaperto al traffico stamattina il cavalcavia numero 3 sull’autostrada A20 ... Segnala msn.com
Spadafora, riapre il viadotto per San Martino: fine di un’odissea lunga 5 anni [VIDEO] - Dopo un’attesa durata cinque lunghi anni, la comunità di Spadafora può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Scrive 98zero.com