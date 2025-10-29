San Giovanni Gemini nominato un commissario ad acta per il pagamento dei lavori dell’asilo nido

Agrigentonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà il segretario generale del Comune di Agrigento a svolgere il ruolo di commissario ad acta per il pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dellasilo nido comunale di San Giovanni Gemini.Il provvedimento arriva dopo la scadenza dei sessanta giorni fissati dal Tar. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

San Gemini, sparisce la borsa con la truffa del mazzo di chiavi: i carabinieri denunciano due stranieri - Chiuso il cerchio sui due stranieri che hanno distratto una donna di San Gemini per portar via la sua borsa dal sedile dell'auto dopo la spesa al supermercato. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: San Giovanni Gemini Nominato