San Giovanni Gemini nominato un commissario ad acta per il pagamento dei lavori dell’asilo nido
Sarà il segretario generale del Comune di Agrigento a svolgere il ruolo di commissario ad acta per il pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’asilo nido comunale di San Giovanni Gemini.Il provvedimento arriva dopo la scadenza dei sessanta giorni fissati dal Tar. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
