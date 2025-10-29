San Francisco cane bloccato su una scogliera | il salvataggio
Un cane è caduto da una scogliera in riva all’oceano a San Francisco e ha trascorso più di 20 minuti aggrappato a una stretta sporgenza fino a quando i vigili del fuoco sono arrivati??in suo soccorso. Il cane marrone e bianco stava giocando con un altro cane a Fort Funston, un parco costiero con ripide scogliere che possono scendere fino 61 metri fino alla spiaggia sottostante. L’animale, che non conosceva la zona, è scivolato attraverso un po’ di vegetazione cadendo nel dirupo. I vigili del fuoco hanno inviato una squadra per recuperarlo dopo che aveva trovato rifugio su di una piccola sporgenza a 12 metri da terra. 🔗 Leggi su Lapresse.it
