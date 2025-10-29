Samsung Galaxy TriFold è reale | visto in Corea dentro una teca arriva quest' anno
La cornice pubblica è stata quella del summit APEC 2025. Quella reale è stata un box con OLED trasparenti che illustravano il TriFold completamente aperto e completamente chiuso. 🔗 Leggi su Dday.it
