Samsung Galaxy TriFold è reale | visto in Corea dentro una teca arriva quest' anno

Dday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cornice pubblica è stata quella del summit APEC 2025. Quella reale è stata un box con OLED trasparenti che illustravano il TriFold completamente aperto e completamente chiuso. 🔗 Leggi su Dday.it

