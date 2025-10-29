Samsung Galaxy S25 FE è in offerta al minimo storico su Amazon

Samsung Galaxy S25 FE in offerta su Amazon a 569€: display AMOLED 6,7", Exynos 2400, 256GB storage, 7 anni aggiornamenti e sconto del 31% sul prezzo di listino. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung galaxy s25 fe 232 in offerta al minimo storico su amazon

