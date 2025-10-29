Samsung celebra countdown verso Milano Cortina 2026 e svela team ‘Samsung Galaxy’
(Adnkronos) – A 100 giorni dall’inizio dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, Samsung Electronics Italia, partner olimpico e paralimpico globale, presenta il proprio team ‘Samsung Galaxy’, una squadra composta da 40 atleti azzurri che diventeranno protagonisti di un ponte emozionale tra tecnologia e sport. Samsung esalta lo spirito di ambizione, innovazione ed eccellenza, valori . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
