Samsung celebra countdown verso Milano Cortina 2026 e svela team ‘Samsung Galaxy’

(Adnkronos) – A 100 giorni dall’inizio dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, Samsung Electronics Italia, partner olimpico e paralimpico globale, presenta il proprio team ‘Samsung Galaxy’, una squadra composta da 40 atleti azzurri che diventeranno protagonisti di un ponte emozionale tra tecnologia e sport. Samsung esalta lo spirito di ambizione, innovazione ed eccellenza, valori . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Federica Brignone, Dominik Paris, Dorothea Wierer e tanti altri campioni azzurri comporranno la squadra italiana di Samsung per i prossimi Giochi invernali

