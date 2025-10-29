Sampdoria preoccupazione per le condizioni di Pedrola | lo spagnolo si è fermato ancora una volta Le ultime sul suo infortunio e quando potrebbe rientrare
Sampdoria, punto prezioso ma preoccupazione per Pedrola. Lo spagnolo si è fermato ancora una volta contro l’Empoli: ecco come sta La decima giornata di Serie B ha regalato alla Sampdoria un risultato positivo ma con un retrogusto amaro. Il pareggio 1-1 ottenuto sul campo dell’Empoli, allo stadio “Castellani”, conferma la solidità della squadra in trasferta, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Infortunio Pedrola, nuova tegola per il trequartista spagnolo! Le novità sulle sue condizioni - Infortunio Pedrola, il trequartista spagnolo è stato costretto ad abbandonare il campo pochi secondo dopo il suo ingresso La decima giornata del campionato di Serie B ha regalato alla Sampdoria un pun ... Segnala sampnews24.com
Empoli Sampdoria, Pedrola verso la convocazione per la trasferta toscana? Ecco gli aggiornamenti sul trequartista - Empoli Sampdoria, il trequartista spagnolo è totalmente arruolabile per la trasferta toscana in programma domani sera: gli aggiornamenti La Sampdoria ha ricevuto una buona notizia in vista della trasf ... Da sampnews24.com
Sampdoria, Pedrola out ancora un mese. Lesione per Ferrari, ma Coucke recupera - La Sampdoria si prepara alla trasferta di Bari in un clima pesante, con Donati che deve fare i conti, tra le altre cose, con la questione infortuni che rimane complessa. Come scrive calciomercato.com