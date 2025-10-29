Sampdoria preoccupazione per le condizioni di Pedrola | lo spagnolo si è fermato ancora una volta Le ultime sul suo infortunio e quando potrebbe rientrare

Sampdoria, punto prezioso ma preoccupazione per Pedrola. Lo spagnolo si è fermato ancora una volta contro l’Empoli: ecco come sta La decima giornata di Serie B ha regalato alla Sampdoria un risultato positivo ma con un retrogusto amaro. Il pareggio 1-1 ottenuto sul campo dell’Empoli, allo stadio “Castellani”, conferma la solidità della squadra in trasferta, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sampdoria, preoccupazione per le condizioni di Pedrola: lo spagnolo si è fermato ancora una volta. Le ultime sul suo infortunio e quando potrebbe rientrare

