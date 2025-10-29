Sono tanti i ricordi di amici, conoscenti, ma anche di cittadini che avevano conosciuto Solange Samantha Rizzato come cameriera, al ristorante "Doppio Senso" a Correggio, gestito dal compagno della sorella. Tra i messaggi e i ricordi dedicati alla ragazza di 28anni – trovata priva di vita nel bagno di casa dove stava facendo la doccia, con l’ipotesi di una folgorazione elettrica come causa del decesso – che aveva saputo farsi ben volere da tutti. C’è chi la ricorda anche domenica sera, a servizio al ristorante pochissime ore prima della disgrazia avvenuta in piena notte, nell’abitazione di Strada Boschi, a Novellara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sammy, non dimenticheremo il tuo sorriso"