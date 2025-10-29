Samira Lui sposerà Luigi Punzo | Gerry Scotti testimone della sposa

Dopo sette anni di amore, l'attesa proposta di matrimonio è arrivata e la coppia si giurerà presto amore eterno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Samira Lui sposerà Luigi Punzo: Gerry Scotti testimone della sposa

Scopri altri approfondimenti

«Ti sposerò solo perché è giusto farlo, ma non potrò mai amarti. » Queste parole di Oltan colpiscono Ipek come un macigno: dopo aver saputo della gravidanza, l’uomo decide di assumersi le sue responsabilità ma mette subito in chiaro che tra loro non ci sarà Vai su Facebook

Samira Lui sposerà Luigi Punzo: Gerry Scotti testimone della sposa - Dopo sette anni di amore, Samira Lui e Luigi Punzo convoleranno presto a nozze. Si legge su msn.com

Samira Lui sposa il fidanzato Luigi Punzo: ecco chi sarà il suo testimone alle nozze - Samira Lui sposa il fidanzato Luigi Punzo: ecco chi ha scelto come testimone la valletta de La Ruota della Fortuna ... Segnala gossip.it

Samira Lui pensa alle nozze con Luigi Punzo e vorrebbe Gerry Scotti come tesimone: “Potrebbe anche sposarci” - Samira Lui e Luigi Punzo starebbero pensando alle nozze dopo 7 anni di amore. Segnala fanpage.it