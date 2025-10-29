Samira Lui sposerà Luigi Punzo | Gerry Scotti testimone della sposa

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sette anni di amore, l'attesa proposta di matrimonio è arrivata e la coppia si giurerà presto amore eterno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

samira lui sposer224 luigi punzo gerry scotti testimone della sposa

© Gazzetta.it - Samira Lui sposerà Luigi Punzo: Gerry Scotti testimone della sposa

Scopri altri approfondimenti

samira sposer224 luigi punzoSamira Lui sposerà Luigi Punzo: Gerry Scotti testimone della sposa - Dopo sette anni di amore, Samira Lui e Luigi Punzo convoleranno presto a nozze. Si legge su msn.com

samira sposer224 luigi punzoSamira Lui sposa il fidanzato Luigi Punzo: ecco chi sarà il suo testimone alle nozze - Samira Lui sposa il fidanzato Luigi Punzo: ecco chi ha scelto come testimone la valletta de La Ruota della Fortuna ... Segnala gossip.it

samira sposer224 luigi punzoSamira Lui pensa alle nozze con Luigi Punzo e vorrebbe Gerry Scotti come tesimone: “Potrebbe anche sposarci” - Samira Lui e Luigi Punzo starebbero pensando alle nozze dopo 7 anni di amore. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Samira Sposer224 Luigi Punzo