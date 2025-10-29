Samira Lui si sposa Gerry Scotti testimone di nozze
Continua il momento magico di Samira Lui. Dopo il successo de La Ruota della Fortuna, che ha regalato alla modella e soubrette la grande popolarità, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe ora pronta ad un passo importante: quello del matrimonio. E anche in questo giorno così speciale vorrebbe accanto a sé una persona unica, con la quale è entrata subito in sintonia: Gerry Scotti. Il matrimonio di Samira Lui con Luigi Punzo. Sguardi complici, sorrisi pieni d’intesa e un amore che dura da oltre sette anni: Samira Lui e Luigi Punzo sono più uniti che mai e, secondo le indiscrezioni di Diva e Donna, starebbero già pensando al grande passo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tra loro fu un colpo di fulmine e sono una coppia da 7 anni. Sognano un futuro insieme, sposandosi e avendo dei figli insieme. Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui Vai su Facebook
Samira Lui sposerà Luigi Punzo: Gerry Scotti testimone della sposa - Dopo sette anni di amore, Samira Lui e Luigi Punzo convoleranno presto a nozze. Da msn.com
Samira Lui si sposa: Gerry Scotti sarà il suo testimone alle nozze? - La valletta de “La Ruota della Fortuna” ha scelto il conduttore Gerry Scotti come testimone alle nozze ... Secondo 105.net
Samira Lui si sposa, chi è il futuro marito e il ruolo di Gerry Scotti alle nozze - Samira Lui sarebbe pronta a sposarsi con il compagno Luigi Punzo, Gerry Scotti dovrebbe essere presente alle nozze in un ruolo importante ... Secondo msn.com