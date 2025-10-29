Samira Lui si sposa Gerry Scotti testimone di nozze

Dilei.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il momento magico di Samira Lui. Dopo il successo de La Ruota della Fortuna, che ha regalato alla modella e soubrette la grande popolarità, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe ora pronta ad un passo importante: quello del matrimonio. E anche in questo giorno così speciale vorrebbe accanto a sé una persona unica, con la quale è entrata subito in sintonia: Gerry Scotti. Il matrimonio di Samira Lui con Luigi Punzo. Sguardi complici, sorrisi pieni d’intesa e un amore che dura da oltre sette anni: Samira Lui e Luigi Punzo sono più uniti che mai e, secondo le indiscrezioni di Diva e Donna, starebbero già pensando al grande passo. 🔗 Leggi su Dilei.it

