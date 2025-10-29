Samira Lui si sposa e sceglie Gerry Scotti per il ruolo più importante

Samira Lui e il compagno Luigi Punzo si sposano. La notizia arriva dal settimanale Diva e Donna che pubblica in copertina un'immagine della valletta de La Ruota della Fortuna con l'imprenditore futuro sposo, insieme al dettaglio sull'importante ruolo attribuito a Gerry Scotti, conduttore del. 🔗 Leggi su Today.it

