Samira Lui pronta al sì | Gerry Scotti sarà testimone al matrimonio con Luigi Punzo
Il magic moment della valletta de La Ruota della Fortuna. Dopo sette anni d’amore, Samira Lui si prepara a dire il fatidico sì a Luigi Punzo, il compagno che le ha rubato il cuore nel 2018. Il matrimonio della showgirl e valletta de La Ruota della Fortuna su Canale 5 si preannuncia uno degli eventi più attesi dell’anno televisivo e mediatico. La notizia in anteprima è stata riportata dal magazine Diva e Donna, che ha dedicato la copertina al duo, con immagini evocative che anticipano l’atmosfera di nozze. Sebbene la data ufficiale del grande giorno rimanga top secret, un dettaglio è già confermato: Gerry Scotti, compagno d’avventura televisiva di Samira, sarà il testimone della sposa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
