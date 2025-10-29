Samira Lui pensa alle nozze con Luigi Punzo e vorrebbe Gerry Scotti come tesimone | Potrebbe anche sposarci

Samira Lui e Luigi Punzo starebbero pensando alle nozze dopo 7 anni di amore. Anche se ancora la proposta non c'è stata, la co-conduttrice de La Ruota della fortuna ha le idee chiare su uno dei testimoni: "Mi piacerebbe avere Gerry Scotti con noi, anzi, potrebbe anche sposarci". 🔗 Leggi su Fanpage.it

