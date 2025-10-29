Samira Lui lieta notizia per lei | Gerry Scotti al suo fianco cosa succede
“La notizia più lieta”. Samira Lui, il momento é bellissimo. E Gerry Scotti al suo fianco – Samira Lui ha sorpreso tutti con una notizia che sa di favola moderna: la celebre valletta de La Ruota della Fortuna ha finalmente preso la sua decisione più importante! La copertina di Diva e Donna non lascia spazio ai dubbi: al suo fianco, nel giorno del sì, ci sarà nientemeno che Gerry Scotti. Un annuncio che ha mandato in visibilio i fan e acceso la curiosità del pubblico. E cosa c’è di meglio che scoprire ogni dettaglio di questa storia che unisce amore, televisione e amicizia? “La notizia più lieta”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Samira Lui, il momento è bellissimo. E Gerry Scotti al suo fianco Vai su Facebook
Samira Lui si sposa e sceglie Gerry Scotti per il ruolo più importante - La valletta della Ruota della Fortuna e il suo Luigi Punzo a nozze dopo sette anni ... Riporta today.it
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui scatenati. Colpo di scena sul finale - Gerry Scotti e Samira Lui si scatenano a La Ruota della Fortuna e la puntata riserva un colpo di scena. Scrive dilei.it
Samira Lui sposa Luigi Punzo e sceglie Gerry Scotti come testimone: “E’ stato la mia scuola” - La valletta de “La Ruota della Fortuna” annuncia le nozze con Luigi Punzo e sceglie Gerry Scotti come testimone, sigillando un legame nato davanti alle telecamere. Da msn.com