Salvini | no opere definanziate per Ponte

16.30 "Nessuna opera sarà definanziata per pagare il Ponte, da Bolzano a Palermo. Ognuno la pensa come vuole, noi intendiamo andare avanti con il Ponte". Così il ministro dei Trasporti Salvini. E' "un'opera pubblica che coinvolgerà 120 mila posti di lavoro e quindi dire no a questi posti mi sembra curioso da parte di alcune forze politiche e sindacali di sinistra", afferma Salvini. "Falso che se si fa il Ponte non si fanno tutte le opere in Calabria e Sicilia",dove investiamo "23mld di euro". "Coinvolte imprese di tutta Italia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto al teatro Sannazaro di Napoli, ha confermato il taglio dei fondi destinati al completamento della metropolitana Linea 10, una delle opere più importanti e attese per migliorare la mobilità nel Vai su Facebook

Salvini, nessuna opera definanziata per pagare ponte Stretto - "Nessuna opera sarà definanziata per pagare il ponte da Bolzano a Palermo. Segnala ansa.it

Salvini a Pesaro ospite di Confindustria: «Nelle Marche 3,5 miliardi di opere pubbliche e cantieri in corso, che gioia» - Salvini a Pesaro ospite di Confindustria: "La gioia di avere 3,5 miliardi di cantieri e opere pubbliche in corso nelle Marche, dalle strade alle ferrovie ai porti. corriereadriatico.it scrive

Bypass, Salvini: "No a cifre sparate, sarà una grande opera anche ambientale" - "Toglierà inquinamento, facendo risparmiare tempo e denaro: certo che i costi sono aumentati", dice il ministro che rassicura: "non resterà opera incompiuta" Dopo la ciclovia del Garda, il Ministro ... Lo riporta rainews.it