Salvini dice che il Ponte sullo Stretto migliorerà la salute degli italiani

Mentre cresce l'attesa sul responso finale della Sezione centrale della Corte dei Conti, oggi al question time alla Camera il ministro dei Trasporti ha ribadito che il Ponte sullo Stretto si farà. Secondo Salvini, il progetto riuscirà persino a migliorare la salute degli italiani. "Farà risparmiare secondo i tecnici, tempo denaro e salute", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

