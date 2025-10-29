Salvini dice che il Ponte sullo Stretto migliorerà la salute degli italiani

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre cresce l'attesa sul responso finale della Sezione centrale della Corte dei Conti, oggi al question time alla Camera il ministro dei Trasporti ha ribadito che il Ponte sullo Stretto si farà. Secondo Salvini, il progetto riuscirà persino a migliorare la salute degli italiani. "Farà risparmiare secondo i tecnici, tempo denaro e salute", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

salvini dice ponte strettoSalvini dice che il Ponte sullo Stretto migliorerà la salute degli italiani - Mentre cresce l’attesa sul responso finale della Sezione centrale della Corte dei Conti, oggi al question time alla Camera il ministro dei Trasporti ha ribadito che il Ponte sullo Stretto si farà. Si legge su fanpage.it

salvini dice ponte strettoPonte sullo Stretto, scontro tra Bonelli e Salvini in Aula: “Progetto vecchio di 26 anni”. “Fosse per voi andremmo a cavallo” – Video - "Se avessimo adottato le sue politiche del 'no' non avremmo l'Autostrada del Sole e andremmo in giro a cavallo in Italia": scontro alla Camera ... ilfattoquotidiano.it scrive

salvini dice ponte strettoPonte sullo Stretto, Salvini: “Avanti, la Corte dei Conti decide” - ponte stretto Il Ministro rassicura: l'udienza non modifica i tempi, attesa la decisione sulla registrazione entro il 7 novembre. Riporta energiaoltre.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Dice Ponte Stretto