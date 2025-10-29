Salvi muro e mente del Cittadella | Con Iori abbiamo trovato la quadra Ora testa bassa e piedi per terra
C’è un’aria diversa al Tombolato. Più leggera, più consapevole. Il Cittadella di Iori non è più la squadra fragile di settembre: adesso ha gambe, equilibrio, idee e solidità. Cinque risultati utili consecutivi, tre vittorie di fila e una difesa che nelle ultime cinque ha concesso un solo gol. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
