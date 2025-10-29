Salvato da arresto cardiaco in strada | il grazie ai soccorritori

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025

Civitanova, 29 ottobre 2025 - “Grazie, con tutto il cuore”. Sono le parole di Francesco Diletti, il civitanovese salvato lo scorso 10 agosto da un arresto cardiaco sul lungomare sud, ai suoi due “angeli”, Matteo Pieroni e Simone Preani. Poi l’abbraccio. Un gesto semplice ma potente, che ha commosso tutti i presenti, compreso il sindaco Fabrizio Ciarapica e il consigliere comunale Roberto Pantella, promotore del progetto “Civitanova Cardioprotetta”, che hanno voluto organizzare questo incontro tra chi ha donato e chi ha ricevuto una seconda possibilità di vita. Diletti oggi sta bene. Dopo settimane di riposo, ha ripreso a lavorare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

