Salvato da arresto cardiaco in strada | il grazie ai soccorritori
Civitanova, 29 ottobre 2025 - “Grazie, con tutto il cuore”. Sono le parole di Francesco Diletti, il civitanovese salvato lo scorso 10 agosto da un arresto cardiaco sul lungomare sud, ai suoi due “angeli”, Matteo Pieroni e Simone Preani. Poi l’abbraccio. Un gesto semplice ma potente, che ha commosso tutti i presenti, compreso il sindaco Fabrizio Ciarapica e il consigliere comunale Roberto Pantella, promotore del progetto “Civitanova Cardioprotetta”, che hanno voluto organizzare questo incontro tra chi ha donato e chi ha ricevuto una seconda possibilità di vita. Diletti oggi sta bene. Dopo settimane di riposo, ha ripreso a lavorare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Piacenza modello virtuoso per la defibrillazione precoce. Ieri una troupe di La vita in diretta è venuta all'ospedale di Piacenza per incontrare Michele, colpito da arresto cardiaco nei giorni scorsi a Calendasco e salvato grazie al tempestivo intervento di tre raga Vai su Facebook
Universitario salvato dal defibrillatore al collegio Cardano Il 19enne ha avuto un arresto cardiaco durante una partita di basket: i compagni hanno prestato i primi soccorsi https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2025/10/21/news/pallavolista_salvata - X Vai su X
Salvato da arresto cardiaco in strada: il grazie ai soccorritori - Sono le parole di Francesco Diletti, il civitanovese salvato lo scorso 10 agosto da un arresto cardiaco sul lungomare sud, ai suoi due “ange ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Civitanova, arresto cardiaco in strada: salvato da due passanti. Ora Francesco ringrazia Matteo e Simone - L'uomo era stato soccorso lo scorso 10 agosto sul lungomare sud di Civitanova da Matteo Pieroni e Simone Preani ... Si legge su centropagina.it
Salvato da arresto cardiaco in strada, l’abbraccio di Francesco ai suoi due angeli - Francesco Diletti, il civitanovese salvato lo scorso 10 agosto da un arresto cardiaco sul lungomare sud, si volta verso i suoi due “angeli”, Matte ... Si legge su msn.com