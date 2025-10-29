Saluto romano a scuola durante un’occupazione adesso diventeranno rappresentanti d’Istituto

Tutta la vicenda del Liceo romano scenario degli eventi è stata seguita da Valentina Lupia sulle pagine di Repubblica. Il tutto parte dal 14 Ottobre scorso quando la diffusione di un video ritrae un gruppo di giovani che inneggiano al Duce alzano il braccio in segno di saluto romano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

