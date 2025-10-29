Salute psicologa Borghi | Oltre la sclerosi multipla un percorso verso il futuro

(Adnkronos) – Ricevere una diagnosi di sclerosi multipla (Sm) significa trovarsi improvvisamente di fronte a un cambiamento radicale, che travolge ogni certezza. "Trasformare il maremoto emotivo di quel momento in un’esperienza che, elaborata insieme, può restituire senso e possibilità di futuro", perché la vita "non è solo malattia", per questo va "coltivata la speranza". È . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com