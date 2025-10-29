Salute psicologa Borghi | Oltre la sclerosi multipla un percorso verso il futuro
'Nel maremoto emotivo della diagnosi, coltivare la speranza' Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Ricevere una diagnosi di sclerosi multipla (Sm) significa trovarsi improvvisamente di fronte a un cambiamento radicale, che travolge ogni certezza. "Trasformare il maremoto emotivo di quel momento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dott.ssa Roberta Cardello Psicologa Psicoterapeuta cognitivo comportamentale #salute #psicologia #benessere #psicologo #studioclinicocardello #psicologocatania #ansia Vai su Facebook
Salute, psicologa Borghi: “Oltre la sclerosi multipla un percorso verso il futuro” - Ricevere una diagnosi di sclerosi multipla (Sm) significa trovarsi improvvisamente di fronte a un cambiamento radicale, che travolge ogni ... Si legge su msn.com
Salute mentale, psicologi in piazza a Roma e Milano con feel-better.it/ Oltre 2.000 sessioni gratuite - 000 sessioni gratuite fino al 30 maggio Avvicinare le persone alla psicoterapia, rendere la ... Come scrive ilsussidiario.net