Salta ancora la seduta all' Ars M5S | Nessun assessore si è reso disponibile a rispondere alle interrogazioni

Palermotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo stop all'Assemblea regionale siciliana. Anche oggi è saltata la seduta d'Aula perché nessuno tra gli assessori regionali ha risposto alle interrogazioni e alle interpellanze dei deputati. Gli uffici dell'Ars hanno comunicato stamane il nuovo differimento della seduta. "Incredibile, ma vero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Salta ancora la seduta all’Ars, M5S: “Nessun assessore si è reso disponibile a rispondere alle interrogazioni” - I canoni di locazione richiesti dal centri commerciali alle attività che vi sorgono all’interno sono un elemento nodale anche nella concessione delle autorizzazioni commerciali da parte dei Communi. Si legge su mondopalermo.it

salta seduta ars m5sSalta la seduta dell’Ars sui debiti fuori bilancio, protesta l’opposizione “Governo assente” - Salta la seduta dell’Ars convocata per affrontare la norma per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Secondo blogsicilia.it

salta seduta ars m5sDi Paola (M5S): “Salta ancora una seduta d’aula per colpa del governo. Rispetto per il Parlamento e per i siciliani zero. Questi hanno perso il senso della misura, devono ... - “Salta ancora una seduta d’aula all’Ars perché il governo non è riuscito a trovare un assessore ... Riporta lavalledeitempli.net

Cerca Video su questo argomento: Salta Seduta Ars M5s