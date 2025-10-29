Salsiccia toscana ritirata dai supermercati Carrefour | i motivi del richiamo e il lotto interessato
Carrefour ha richiamato un lotto di salsiccia toscana con peperoncino a marchio Viani per la possibile presenza di caseina, proteina del latte non dichiarata. Il prodotto da 300 g (lotto L12526508P, TMC 29112025) è da non consumare per chi è allergico al latte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Salsiccia toscana ritirata dai supermercati Carrefour: i motivi del richiamo e il lotto interessato - Carrefour ha richiamato un lotto di salsiccia toscana con peperoncino a marchio Viani per la possibile presenza di caseina, proteina del latte non dichiarata ... fanpage.it scrive
Richiamo per rischio Salmonella: salsiccia stagionata ritirata dal mercato, l’allerta del Ministero - Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di salsiccia stagionata Eredi Pinna Giovanna per rischio Salmonella ... Come scrive fanpage.it