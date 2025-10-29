Salis risponde a Orbán | È un ducetto magiaro più parla e più rivela la sua indole fascista

"Salis è una criminale, dovrebbe stare in galera", dichiara a Rete 4 il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Sui social l'europarlamentare italiana risponde per le rime e definisce il leader un "ducetto magiaro". È l'ennesimo episodio di un confronto politico nato da una vicenda giudiziaria al. 🔗 Leggi su Today.it

