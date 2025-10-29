Salis attacca Orban | Ducetto magiaro Ma scoppia la polemica
Nelle ultime ore Viktor Orban è stato in Italia per una visita istituzionale ed è inevitabilmente emerso il tema di Ilaria Salis. Solo poche settimane fa il parlamento europeo ha confermato l'immunità all'esponente di Avs, sottraendola di fatto al giudizio del tribunale magiaro, dove Salis è indagata. Ospite su Rete 4, il presidente del Consiglio ungherese ha dichiarato che Salis " è una signora italiana che è venuta in Ungheria e fin qui tutto bene, ne siamo felici, gli italiani sono molto apprezzati in Ungheria per diverse ragioni, dalla cultura al calcio alla dolce vita. Quindi in generale siamo felici che veniate da noi e stiate insieme a noi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
