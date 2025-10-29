Salerno San Martino | castagne e vino dal 7 al 9 novembre 2025

San Martino Castagne e Vino si appresta a vivere la sua dodicesima edizione con un programma che prenderà il via il 7 novembre e proseguirà fino alla prima serata di domenica 9 novembre. Piatti e prodotti tipici, ma anche spettacoli, artisti di strada, musica, visite guidate e sport per un week-end adatto a tutta la famiglia. San Martino è il Santo Patrono.

