Salerno III edizione di Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte
Tutto pronto per dare avvio alla III edizione di Ritorno ai Mercanti – “Uno sguardo sull’arte”, la manifestazione ideata e organizzata dalla Claai di Salerno, cofinanziata dalla Camera di Commercio di Salerno, la Regione Campania e la Scabec, in collaborazione con l’ azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, l’ Istituto Professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso e il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno. “Uno sguardo sull’arte”, questo il sottotitolo della manifestazione che per tutti i sabati e le domeniche di novembre, dal 8 al 30 novembre 2025, proporrà un ricco cartellone presso l’ Arco Catalano, in via Mercanti, a Salerno, messo a disposizione dalla Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it
Altre letture consigliate
Liratv. . Salernitani Doc, grande successo per la XVII edizione Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #salernitani #doc #consegnate #riconoscimenti #presidente #salerno #anni # Vai su Facebook
Ritorno ai Mercanti –“Uno sguardo sull’arte”: presentato il programma della terza edizione - Per tutto il periodo rimarranno allestite le mostre permanenti a cura dell’Istituto Professionale F. Segnala salernotoday.it
Tutto pronto per la III edizione di “Ritorno ai Mercanti”: la presentazione - “Uno sguardo sull’arte”: questo il sottotitolo della manifestazione che per tutti i sabati e le domeniche di novembre, dal 8 al 30 novembre 2025 proporrà un ricco cartellone presso l’Arco Catalano, in ... Secondo salernotoday.it
Salerno, “Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte” - 30, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, sarà presentata ufficialmente la III edizione di ... Secondo zon.it