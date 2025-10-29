Sala si schiera per l' aumento della tassa sugli affitti brevi | Se sono troppi fanno danni alla città

Si è detto favorevole all'aumento dell'imposta sugli affitti brevi, il sindaco Beppe Sala, primo cittadino di Milano, intervenendo mercoledì mattina a Rtl 102.5 sulla manovra finanziaria di quest'anno. L'ipotesi è di aumentare la cedolare secca dal 21% al 26% per chi affitta un certo numero di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altre letture consigliate

VILLETTA A SCHIERA IN VIA LARGO EUROPA UNITA •SALA HOBBY MOLTO SPAZIOSA •POSSIBILITÀ DI DIVISIONE •VICINA A TUTTI I SERVIZI PER MAGGIORI INFORMAZIONI 0679350532 3917273771 Vai su Facebook

Sala si schiera per l'aumento della tassa sugli affitti brevi: "Se sono troppi fanno danni alla città" - La presa di posizione del sindaco di Milano, mentre si discute se aumentare dal 21 al 26% la cedolare secca sugli affitti a breve termine ... Da milanotoday.it

Sala, non mi dispiace la tassazione più alta sugli affitti brevi - Sul tema dell'aumento delle tasse per gli affitti brevi "io vado contro corrente a me non dispiace che vengano tassati di più rispetto ad adesso perché un'eccessiva diffusione porta un danno alla citt ... Si legge su ansa.it

Affitti brevi e tassa di soggiorno, Beppe Sala: "Chiedo l'equiparazione tra Milano e Roma" - Il sindaco di Milano ha anche detto di non essere contrario all'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi: "non credo sia un'iniziativa sbagliata" ... Come scrive milanotoday.it