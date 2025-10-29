Sala chiarisce | San Siro? Rimarrà lo stadio di Inter e Milan fino a quella data

Inter News 24 . L’annuncio del sindaco di Milano. Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto il punto sull’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, confermando che i preparativi nel capoluogo lombardo procedono senza ritardi. Intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, Sala ha rassicurato sulla tempistica, spiegando che l’approccio vincente è stato quello di affidare la realizzazione delle opere ai privati, citando come esempi virtuosi il Palazzetto di Santa Giulia e il Villaggio Olimpico. Il sindaco ha ammesso che la gestione degli “extra costi” è l’unica sfida, ma si è detto tranquillo, forte dell’esperienza maturata con Expo. 🔗 Leggi su Internews24.com

