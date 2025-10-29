Sagra del tartufo bianco ad Amandola con gli chef stellati Moreno Cedroni e Davide Camaioni
Amandola, 20 ottobre 2025 – La città di Amandola fa festa mettendo al centro il tartufo bianco. E’ stata presentata ieri la 28° edizione di ‘ Diamanti a Tavola ’, la versione invernale dedicata al tartufo bianco pregiato dei Sibillini, che garantisce un programma consolidato di degustazione e promozione del tartufo, ma anche tante novità che offriranno l’opportunità di vivere Amandola sotto il profilo dell’intrattenimento e della socialità. Il programma che si articolerà dal 31 ottobre fino al 9 novembre, è stato presentato dal sindaco Adolfo Marinangeli, insieme agli assessori Maria Rita Grazioli e Giovanni Annessi; oltre a Matteo Giacomozzi rappresentante dell’Atam (associazione tartufai) di Amandola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Domenica 26 ottobre eravamo presenti alla “Sagra del Tartufo” di Dovadola per dare un supporto alla sezione di Avis Comunale Dovadola nella promozione del dono di sangue e plasma. Un grande GRAZIE a tutti coloro che erano presenti e che hanno prom Vai su Facebook
Diamanti a Tavola: l'evento del tartufo di Amandola - “Diamanti a Tavola” offre un'opportunità unica di scoprire le diverse varietà di tartufi, come il tartufo bianco di Amandola e il tartufo nero. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Gusto protagonista a Ponte a Egola, torna la Sagra del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi - Ponte a Egola, frazione di San Miniato (PI), si prepara a un fine settimana all’insegna di gusto, profumi e sapori. Scrive gonews.it
Sagra del Tuber Magnatum Pico: a Sant’Agostino il tartufo profuma l’autunno nei weekend di novembre - Sagra del Tuber Magnatum Pico: a Sant’Agostino il tartufo profuma l’autunno nei weekend di novembre ... Segnala politicamentecorretto.com