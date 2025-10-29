sagra del tartufo bianco ad amandola con gli chef stellati moreno cedroni e davide camaioni

Amandola, 20 ottobre 2025 – La città di Amandola fa festa mettendo al centro il tartufo bianco. E’ stata presentata ieri la 28° edizione di ‘ Diamanti a Tavola ’, la versione invernale dedicata al tartufo bianco pregiato dei Sibillini, che garantisce un programma consolidato di degustazione e promozione del tartufo, ma anche tante novità che offriranno l’opportunità di vivere Amandola sotto il profilo dell’intrattenimento e della socialità. Il programma che si articolerà dal 31 ottobre fino al 9 novembre, è stato presentato dal sindaco Adolfo Marinangeli, insieme agli assessori Maria Rita Grazioli e Giovanni Annessi; oltre a Matteo Giacomozzi rappresentante dell’Atam (associazione tartufai) di Amandola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

