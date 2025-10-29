Sabatini vota Spalletti | Un genio per lui la Juve è morfina E vedrete che Koopmeiners

L’ex ds della Roma, che con Luciano ha lavorato anche all'Inter: "La Nazionale è una ferita e la Signora può guarirla, è l’occasione ideale. Ai bianconeri serve il suo gioco evoluto per risollevarsi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sabatini vota Spalletti: "Un genio, per lui la Juve è morfina. E vedrete che Koopmeiners..."

News recenti che potrebbero piacerti

Daniele Sabatini. . La mia intervista a Tele Radio Stereo Ho parlato del mio libro IUBILAEUM NOSTRUM – Il Giubileo dei due papi, affrontando temi, riflessioni e curiosità legate a questa esperienza unica. Ascolta qui l’intervento completo: La mia intervista a T Vai su Facebook

Sabatini: «Spalletti è il genio ideale per risollevare la Juventus. Yildiz con lui diventa il Kvaratskhelia della Juve» - «I bianconeri hanno bisogno di qualcosa di più e Luciano è il genio ideale per risollevarli» ... Come scrive ilnapolista.it

Sabatini promuove Spalletti alla Juve: "L'uomo giusto al posto giusto nel momento ideale" - "Un’occasione ideale e imperdibile tanto per il club quanto per Luciano, un matrimonio perfetto". Riporta tuttomercatoweb.com

Walter Sabatini su Spalletti : “La Juventus è la cura perfetta per guarire la ferita della Nazionale” - Walter Sabatini su Spalletti a Gazzetta : “La Juventus è la cura perfetta per guarire la ferita della Nazionale” «Spalletti è il genio ideale per risollevare ... Da tuttojuve.com