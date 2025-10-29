Sabatini | Spalletti è il genio ideale per risollevare la Juventus Yildiz con lui diventa il Kvaratskhelia della Juve

Sabatini: «La Juventus è morfina pura per Spalletti, ne ha bisogno, sta soffrendo fisicamente per la Nazionale» La Gazzetta intervista Walter Sabatini (e chi sennò?) sul matrimonio tra Spalletti e Juventus. «Spalletti è l’uomo giusto per risollevare la Juventus». «Seguivo estasiato tutti i suoi allenamenti dalla terrazza di Trigoria, dopo una settimana aveva già la squadra in pugno. Alla Juventus può fare lo stesso e riportare il club ai vertici». «I bianconeri hanno bisogno di qualcosa di più e Luciano è il genio ideale per risollevarli. La Juventus ha carenza di leadership in campo. Quando mancano i trascinatori, c’è bisogno di un gioco evoluto per azzerare i problemi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

