Sabatini approva ed elogia Spalletti | È il genio ideale per risollevare la Juve Questa squadra ha bisogno di qualcuno che dia la scossa e lui è perfetto per questo

Sabatini approva ed elogia Spalletti: tutte le dichiarazioni dell’ex dirigente sul prossimo allenatore dei bianconeri. L’ex dirigente Walter Sabatini ha parlato a La Gazzetta dello Sport per analizzare quello che sarà il nuovo allenatore della Juve, Luciano Spalletti. PAROLE – « Spalletti è il genio ideale per risollevare la Juventus. Alla Roma mi bastò una settimana per capire che aveva la squadra in pugno. Alla Juve può fare lo stesso. La Nazionale è una ferita aperta per Spalletti. Ha vissuto ogni giorno a Coverciano con spirito patriottico e ora soffre fisicamente per quell’esperienza. La Juventus può essere la sua morfina: la cura perfetta per tornare a sentirsi vivo nel calcio ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

