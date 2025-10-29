Ryan Gosling ha traslocato con Eva Mendes e le loro bambine a Londra Un po' per lavoro un po' per piacere E ad Hampstead è caos

Zitti zitti, quatti quatti, hanno fatto i bagagli e se ne sono andati. Senza dire niente a nessuno. Ufficialmente per girare un film, in realtà. Volevano fare tutto sotto silenzio, come sono soliti fare, ma le conseguenze del trasloco di Eva Mendes, Ryan Gosling e della loro bambine dall’America all’Inghilterra sono state imprevedibili. Perché, come riportano le cronache, la tranquilla routine di Hampstead, uno dei quartieri più eleganti di Londra, ha subito una scossa inattesa con l’arrivo di Ryan Gosling, 44 anni. Che ha scelto questa zona residenziale della capitale britannica come nuova base per la sua famiglia, acquistando una casa insieme alla moglie Eva Mendes, 51 anni, e alle loro due figlie Esmeralda, 11 anni, e Amada, 9 anni. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ryan Gosling ha traslocato con Eva Mendes e le loro bambine a Londra. Un po' per lavoro un po' per piacere. E ad Hampstead è caos

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La nuova vita di Ryan Gosling e famiglia è a Londra, tra cinema, scelte politiche e mamme eccitate - Ryan Gosling ha traslocato con Eva Mendes e le loro bambine a Londra. Come scrive amica.it

Star Wars: Starfighter, la prima immagine mostra il look di Ryan Gosling e Flynn Gray - Il regista di Star Wars: Starfighter ha condiviso la prima immagine dietro le quinte con Ryan Gosling e Flynn Gray. Lo riporta comingsoon.it

Nove star che non andavano bene a scuola: da Ryan Gosling sospeso in prima elementare a Salma Hayek che ha sfiorato l’espulsione - Alcune delle star più amate hanno preso una decisione audace: mollare la scuola per inseguire i loro sogni. Scrive vanityfair.it