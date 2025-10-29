Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha testato con successo ‘Poseidon’, un sottomarino autonomo a propulsione nucleare progettato per trasportare una testata nucleare di grande potenza e operare senza equipaggio, da remoto. Il leader del Cremlino ha fatto l’annuncio durante un incontro con il personale militare. “Ieri abbiamo condotto un altro test su un altro complesso promettente, il veicolo subacqueo senza equipaggio ‘Poseidon’, anch’esso dotato di un propulsore nucleare”, ha affermato Putin, che la scorsa settimana aveva dato notizia di un altro test, anch’esso condotto con successo, relativo al nuovo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik, che avrebbe gittata illimitata e sarebbe invincibile contro le difese missilistiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, testato sottomarino a propulsione nucleare Poseidon: l’annuncio di Putin