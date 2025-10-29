Russia testato sottomarino a propulsione nucleare Poseidon | l’annuncio di Putin
Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha testato con successo ‘Poseidon’, un sottomarino autonomo a propulsione nucleare progettato per trasportare una testata nucleare di grande potenza e operare senza equipaggio, da remoto. Il leader del Cremlino ha fatto l’annuncio durante un incontro con il personale militare. “Ieri abbiamo condotto un altro test su un altro complesso promettente, il veicolo subacqueo senza equipaggio ‘Poseidon’, anch’esso dotato di un propulsore nucleare”, ha affermato Putin, che la scorsa settimana aveva dato notizia di un altro test, anch’esso condotto con successo, relativo al nuovo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik, che avrebbe gittata illimitata e sarebbe invincibile contro le difese missilistiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cos’è questo missile a propulsione nucleare testato dalla Russia - X Vai su X
La Russia ha annunciato di aver testato con successo il nuovo missile nucleare Burevestnik che in russo significa “procellaria”, l'uccello delle tempeste Vai su Facebook
Russia, testato sottomarino a propulsione nucleare Poseidon: l’annuncio di Putin - Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha testato con successo 'Poseidon', un sottomarino autonomo a propulsione nucleare progettato ... lapresse.it scrive
Poseidon, testato il drone russo a propulsione nucleare che domina il mare. “Non è intercettabile” - Dopo aver testato il nuovo missile da crociera a propulsione nucleare 9M730 Burevestnik, una delle armi più ambiziose, capace di tras ... Scrive quotidiano.net
Ucraina, Pokrovsk circondata: Putin invita Kiev alla resa. E Mosca testa il missile sottomarino nucleare Poseidon - Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Kiev a decidere la resa dei militari ucraini che secondo Mosca sono accerchiati nella aree di Pokrovsk e di Kupyansk. Da ilmessaggero.it