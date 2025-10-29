Russia Putin | Testato con successo missile sottomarino Poseidon a propulsione nucleare | per velocità e profondità impossibile intercettarlo - VIDEO

29 ott 2025

Secondo quanto riferito dal presidente russo, "non esiste al mondo niente di paragonabile" al Poseidon "in termini di velocità e profondità". E annuncia: "sarà presto " in servizio il sistema missilistico strategico Sarmat Un veicolo capace di superare tutti gli altri dispositivi, incluso il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

