Russia Putin | Testato con successo missile sottomarino Poseidon a propulsione nucleare | per velocità e profondità impossibile intercettarlo - VIDEO
Secondo quanto riferito dal presidente russo, "non esiste al mondo niente di paragonabile" al Poseidon "in termini di velocità e profondità". E annuncia: "sarà presto " in servizio il sistema missilistico strategico Sarmat Un veicolo capace di superare tutti gli altri dispositivi, incluso il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
UCRAINA | Vladimir Putin ha detto che la Russia ha testato ieri il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, affermando che "non esiste nulla di simile al mondo, la potenza del Poseidon supera di gran lunga quella del nostro missile intercontinenta Vai su Facebook
Ieri sera ho fatto un confronto con Jeffry Sachs e le sue strampalate teorie sulla Russia vittima di persecuzione degli europei. Gli ho posto un paio di domande a cui non ha saputo rispondere. Con la propaganda putiniana funziona sempre così: loro accusano l - X Vai su X
Russia, testato sottomarino a propulsione nucleare Poseidon: l’annuncio di Putin - Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha testato con successo 'Poseidon', un sottomarino autonomo a propulsione nucleare progettato ... msn.com scrive
Putin annuncia il successo del test di Poseidon, missile sottomarino nucleare - Stavolta senza indossare un giaccone militare, Vladimir Putin annuncia un altro missile testato con successo. Lo riporta ilsole24ore.com
Putin: "Testato il drone nucleare sottomarino 'Poseidon'. Non c'è niente di simile al mondo" - Il capo del Cremlino ha affermato che il test è stato concluso nelle scorse ore "con enorme successo". Secondo today.it