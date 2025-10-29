Russia Putin sul missile Burevestnik | Ha un reattore nucleare paragonabile a quello di un sottomarino
Il presidente russo Vladimir Putin ha rivelato nuovi dettagli sul missile da crociera Burevestnik, affermando che il suo reattore nucleare è “1.000 volte più piccolo” di quello di un sottomarino. Domenica, il capo ufficiale militare russo, generale Valery Gerasimov, ha riferito a Putin che il test del 21 ottobre del Burevestnik è stato un completo successo che ha dimostrato le sue capacità. “Si tratta di una piccola unità di propulsione nucleare – ha spiegato Putin -. Con una potenza paragonabile a quella di un reattore nucleare su un sottomarino nucleare, è mille volte più piccola del reattore nucleare di un sottomarino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
