Russia Putin sul missile Burevestnik | Ha un reattore nucleare paragonabile a quello di un sottomarino

Lapresse.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente russo Vladimir Putin ha rivelato nuovi dettagli sul missile da crociera Burevestnik, affermando che il suo reattore nucleare è “1.000 volte più piccolo” di quello di un sottomarino. Domenica, il capo ufficiale militare russo, generale Valery Gerasimov, ha riferito a Putin che il test del 21 ottobre del Burevestnik è stato un completo successo che ha dimostrato le sue capacità. “Si tratta di una piccola unità di propulsione nucleare – ha spiegato Putin -. Con una potenza paragonabile a quella di un reattore nucleare su un sottomarino nucleare, è mille volte più piccola del reattore nucleare di un sottomarino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

russia putin sul missile burevestnik ha un reattore nucleare paragonabile a quello di un sottomarino

© Lapresse.it - Russia, Putin sul missile Burevestnik: "Ha un reattore nucleare paragonabile a quello di un sottomarino"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

russia putin missile burevestnikGuerra nucleare: dopo Burevestnik, arriva Poseidon. La Russia di Vladimir Putin fa tremare il mondo: «Non esiste nulla di simile» - Dopo il missile da crociera Burevestnik, il Cremlino ha annunciato il successo del lancio del ... Riporta msn.com

russia putin missile burevestnikMissile Burevestnik, i punti deboli della “Chernobyl volante” di Putin: rischio fallout radioattivo in Russia - Durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti sperimentarono l’idea di montare testate nucleari su missili alimentati da energia atomica. Si legge su msn.com

russia putin missile burevestnikRussia: "Testato con successo nuovo missile nucleare Burevestnik". Putin: "È invincibile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Russia: “Testato con successo nuovo missile nucleare Burevestnik”. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Russia Putin Missile Burevestnik