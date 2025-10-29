Russia droni ucraini su Budënnovsk | in fiamme impianto petrolchimico
Droni ucraini hanno colpito una zona industriale a Budënnovsk, una città nella Russia meridionale. Un canale telegrafico russo Astra ha segnalato che l’impianto petrolchimico di Stavrolen, uno dei principali produttori russi di polietilene e polipropilene, è stato preso di mira e ha preso fuoco. Il governatore della regione di Stavropol, Vladimir Vladimirov, ha confermato che i droni ucraini hanno attaccato la zona industriale di Budënnovsk e ha affermato che non ci sono stati feriti. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le difese aeree hanno abbattuto 100 droni ucraini in diverse regioni nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, tra cui 46 nella regione di Bryansk, 12 nella regione di Kaluga, otto nella regione di Belgorod, sette nella regione di Krasnodar e sei nella regione di Mosca. 🔗 Leggi su Lapresse.it
