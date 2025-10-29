Runjaic a DAZN | Non contento per il risultato ma buona prestazione I rigori hanno comunque condizionato un po’ la partita

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Runjaic a DAZN: «Non contento per il risultato ma buona prestazione». Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Udinese dopo la sfida dello Stadium. Runjaic è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juve Udinese 3-1. Le dichiarazioni dell’allenatore dopo la confitta contro i bianconeri di Brambilla. PRESTAZIONE – « Sicuramente non sono contento per il risultato, ma certamente sì per l’approccio alla partita e per la crescita della squadra. Arrivare qui e gare una prestazione così non è semplice, poi ci sono anche i rigori che hanno condizionato questa partita » CAMBIO ZANIOLO – « Non è nelle condizioni migliori, ha bisogno di lavorare e salire di condizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

