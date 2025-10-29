Rumore del Lutto | il compositore Federico Albanese il 1° novembre al Teatro Farnese

Compositore, pianista, produttore tra i più apprezzati a livello internazionale, Federico Albanese è un artista in continuo movimento tra stili, atmosfere e suggestioni sonore. Sabato 1 novembre, alle ore 20.30, arriva al Teatro Farnese con il suo nuovo progetto Blackbirds and the Sun of October. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scopri altri approfondimenti

grazie Il Rumore del Lutto Un bellissimo riconoscimento per la nostra Scuola! - facebook.com Vai su Facebook

Rumore del Lutto: il compositore Federico Albanese il 1° novembre al Teatro Farnese - Compositore, pianista, produttore tra i più apprezzati a livello internazionale, Federico Albanese è un artista in continuo movimento tra stili, atmosfere e suggestioni sonore. Da parmatoday.it

Tanatologia e death café. Al via il festival Il Rumore del Lutto, dove «parlare di morte fa bene alla vita» - Visibile come il corpo del parente che moriva in casa, e veniva lavato, vestito e vegliato nel suo letto dalla comunità, bambini ... Segnala iodonna.it

’Il Rumore del Lutto’: "Il Festival del dialogo sulla vita e la morte" - Torna a partire dal 27 settembre, fino al 9 novembre ’Il Rumore del Lutto festival’, la rassegna culturale dedicata alla Death Education. Riporta ilrestodelcarlino.it