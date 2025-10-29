Rugged ma super compatto | KingKong Mini 4 arriva l’11 novembre anticipato da Cubot

Cubot KingKong Mini 4 verrà presentato sul mercato Global l'11 novembre 2025 ma è già acquistabile su AliExpress. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Rugged ma super compatto: KingKong Mini 4 arriva l’11 novembre, anticipato da Cubot

Cubot KingKong Mini 4 e Blackview Fort 2: i nuovi smartphone rugged cinesi pronti a sfidare la resistenza e la portabilità - Il Cubot KingKong Mini 4 e il Blackview Fort 2 rappresentano due soluzioni rugged cinesi ideali per chi cerca resistenza estrema, autonomia affidabile e funzionalità pratiche aggiuntive. Riporta news.fidelityhouse.eu

Macché Rambo! CUBOT Kingkong 8 è lo smartphone per chi lavora: rugged, batteria 10600mAh, 12GB/256GB, oggi a soli 159€! | Hardware Upgrade - Diciamolo subito: uno smartphone definito rugged, letteralmente robusto, è un dispositivo enormemente più resistente a urti, acqua e polvere rispetto a quelli tradizionali. Come scrive hwupgrade.it

CUBOT KingKong Star 2: rugged 5G e in formato slim, subito in offerta lancio - Dopo la presentazione delle scorse settimane, il debutto del nuovo rugged phone in formato “slim” si avvicina. Segnala gizchina.it