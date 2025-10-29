Rubano per finta l’affresco simbolo di Siena e fuggono | i goliardi senesi perculano il Louvre con la complicità della sindaca – Il video

Gilet da lavoro, volti mascherati e complici sparsi tra la gente pronti a riprendere tutto. È l’ultima trovata dei goliardi senesi, che hanno messo in scena il furto dell’affresco di Guidoriccio scimmiottando il clamoroso colpo al Louvre di dieci giorni fa. Alla goliardata, per definizione, ha partecipato anche la sindaca di Siena Nicoletta Fabio, cercando invano di fermare i rapinatori che si sono dileguati nelle strade intorno alla piazza che ospita il palio, tra i passanti divertiti e qualche faccia basita. L’opera trafugata per finta è un affresco del 1300 di Simone Martini, che raffigura il comandante delle truppe senesi all’assedio di Montemassi. 🔗 Leggi su Open.online