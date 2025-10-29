A dare l’allarme sono state le commesse. Sono state loro ad accorgersi di quelle tre persone che avevano un comportamento sospetto. Lo hanno segnalato alla vigilanza interna del San Marino Outlet Experience che ha fatto partire la segnalazione alla Centrale operativa interforze. Sono stati, così, arrestati in flagranza di reato tre cittadini peruviani di età compresa tra i 25 e i 28 anni. Sono finiti in carcere accusati di furto all’outlet. Una volta arrivate sul posto le pattuglie della Gendarmeria e della Guardia di Rocca, hanno individuato i tre peruviani prima che riuscissero a uscire dal confine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rubano capi di abbigliamento e finiscono in carcere. Secondo furto all'outlet nel giro di pochi giorni