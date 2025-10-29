Rubano borsetta da auto a Reggio Emilia subito bloccati

Reggio Emilia, 29 ottobre 2025 - E’ stato testimone di un furto di borsetta su un’auto in sosta, nel parcheggio del centro commerciale Quinzio, a Reggio, e ha subito segnalato i fatti alla polizia, fornendo pure la targa dell’auto in fuga, che ha pure deciso di inseguire per fornire indicazioni agli agenti. In breve tempo una Volante del 113 ha intercettato i presunti ladri, subito tallonati. Gli uomini in fuga, sentendosi braccati, mentre percorrevano il cavalcavia di via del Partigiano in direzione Campovolo, hanno lanciato dal finestrino anteriore destro documenti vari e banconote, che successivamente sono stati recuperati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubano borsetta da auto a Reggio Emilia, subito bloccati

